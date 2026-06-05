Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов посетил производственный комплекс BIOCAD

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов посетил производственный комплекс. Фото: пресс-служба компании BIOCAD.

В ходе посещения глава Минпромторга России ознакомился с новыми разработками компании, в том числе с ходом клинических исследований оригинального препарата для лечения болезни Крона и язвенного колита. В настоящее время в мире отсутствуют зарегистрированные препараты этого класса, что делает разработку российской компании потенциально одной из первых в новом направлении терапии.

BIOCAD ведет разработку оригинального препарата BCD-261, моноклонального антитела к белку TL1A, для терапии воспалительных заболеваний кишечника: болезни Крона и язвенного колита. В нескольких регионах России, от Москвы и Санкт-Петербурга до Сибири и Дальнего Востока, уже проходит вторая фаза клинических исследований BCD-261 у пациентов со среднетяжелыми и тяжелыми формами заболеваний.

Помимо этого, министру были представлены другие перспективные разработки компании: исследования нетакимаба для терапии псориаза у детей, дивозилимаба у пациентов с системной красной волчанкой, комбинации нурулимаба и пролголимаба (Нурдати®) в неоадъювантном режиме при онкологических заболеваниях, а также ряд других оригинальных молекул, находящихся на разных стадиях клинических исследований.

В научно-производственном центре BIOCAD организован выпуск лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и предназначенных для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.