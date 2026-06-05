Украинца, поймавшего знаменитого сома в Варшаве, депортировали на родину. Фото: A. Hartl/blickwinkel/Global Look Press

Гражданина Украины, задержанного после поимки знаменитого сома в Варшаве, депортировали на родину. Об этом сообщает польское издание Wiadomosci.

«57-летний гражданин Украины, задержанный после извлечения живого сома из озера Балатон в Гоцлавском районе Варшавы, был выслан из Польши», - говорится в материале

После задержания подозреваемого в поимке сома, правоохранители начали расследование. Позднее было установлено, что пребывание украинца на территории Польши «представляет угрозу общественному порядку». Погранслужба сопроводила мужчину до КПП в Дорогуске для выдворения из республики. Теперь ему запрещен въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны сроком на пять лет.

Напомним, что инцидент произошел 29 мая. Беженец с Украины выловил в озере Балатон гигантского сома длиной почти в два метра, который являлся местной достопримечательностью. Это вызвало волну негодования и общественный резонанс среди жителей Польши.