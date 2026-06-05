«Мозг ищет не здоровье»: психотерапевт объяснила тягу к вредной еде

Жир и сахар для мозга воспринимаются как «супертопливо». Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Тяга к вредной и калорийной еде во многом объясняется работой мозга, который до сих пор ориентируется на древние механизмы выживания. Врач-психотерапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Елена Кунаковская рассказала, что организм «запрограммирован» искать прежде всего энергию, а не пользу продуктов. Об этом пишет NEWS.ru.

«Почему организм, основной инстинкт которого – самосохранение и жизнь, не заточен на то, чтобы помогать улучшать ее качество? То есть он не любит здоровую еду, а предпочитает всякую вредную и калорийную. Мозг ищет не здоровье, а энергию», – пояснила Кунаковская.

По словам специалиста, жир и сахар для мозга воспринимаются как «супертопливо», которое в древности помогало выживать. А горькие вкусы овощей могли сигнализировать о потенциальной опасности или ядовитых веществах, поэтому организм до сих пор реагирует на них настороженно.

Эксперт добавила, что даже сейчас мозг предпочитает высококалорийную пищу, потому что она ассоциируется с безопасностью и запасом энергии. Из-за этого более «пресные» продукты часто воспринимаются как «голодные времена».

Ранее россиянам объяснили, чем может обернуться запрет фастфуда для подростков. Такие меры часто дают обратный эффект.