У бывших судей Хахалевых изъяли около 100 зданий и 15,5 млн рублей

Имущество экс-судей Хахалевых обратили в доход России Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По решению суда в доход России обращено имущество бывших судей сестер Хахалевых и аффилированных с ними лиц по иску Генеральной прокуратуры. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Под решение суда попало имущество бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, ее сестры Наталии, занимавшей должность судьи Арбитражного суда Краснодарского края, а также членов их семей и связанных с ними лиц. В доход государства перешли доли в уставном капитале четырех коммерческих организаций, 73 земельных участка и около 100 жилых и нежилых зданий.

Кроме недвижимости и долей в компаниях, суд постановил взыскать денежные средства на сумму свыше 15,5 млн рублей.

«Рассмотрев материалы гражданского дела, суд удовлетворил исковые требования <...>. Решение суда обращено к немедленному исполнению», - заявили в суде.

Ранее Генпрокуратура РФ подала иск в суд против экс-главе «Русагро» Максиму Басову. Ведомство просит изъять свыше 1,2 млрд рублей в доход страны.