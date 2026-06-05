Путин заявил, что доля рубля в экспортных операциях России достигла 65% Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На данный момент доля рубля в экспортных операциях России достигла 65%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова прозвучали в рамках пленарной сессии ПМЭФ-2026.

Глава государства подчеркнул, что сейчас западные валюты рискуют столкнуться со всплеском инфляции. Причем подобное уже происходило. Например, в 2021 году, когда цены в зоне евро выросли сразу на 14%.

В то же время, у России ситуация совершенно другая. Та, наоборот, делает все возможное для того, чтобы избежать всплеска инфляции.

«Все шире используют страны альтернативные платежные системы, цифровые валюты, в том числе своих центральных банков. Доля рубля в наших экспортных операциях - 65%. Миру нужна современная, гибкая финансовая архитектура», - сказал Путин.

Тогда же президент РФ высказался о БРИКС. Он подчеркнул, что доля объединения в мировой торговле продолжает стремительно увеличиваться.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026