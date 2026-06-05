Верховный лидер Ирана впервые провел амнистию, мера затронула две тысячи человек

Портрет верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи в Тегеране

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи помиловал или смягчил наказание сразу двум тысячам заключенных, которые были осуждены за различные преступления. Это первый указ об амнистии, подписанный новым руководителем страны.

Как сообщает пресс-служба верховного лидера Ирана, амнистия приурочена к шиитскому празднику, посвященному назначению Али ибн Абу Талиба преемником пророка Мухаммеда.

Ранее KP.RU рассказывал о позиции Ирана по поводу дискуссии, почему Моджтаба Хаменеи после вступления в должность ещё не выходил на публику. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen рассказал, что руководитель страны постоянно на связи с правительством, а решение не появляться на людях принято из соображений безопасности. Такую рекомендацию дали профильные ведомства.

Между США и Ираном продолжается режим прекращения огня. Несмотря на это, стороны следят друг за другом и предпринимают меры, если видят угрозы. Накануне стало известно, что Тегеран отогнал американский эсминец предупредительным выстрелом.