Путин поручил вернуться к устойчивым темпам роста экономики Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ-2026. Там он рассказал о темпах роста экономики в стране. Глава государства заявил, что важно вернуться к устойчивым темпам роста.

«Уже со следующего года нужно вернуться к устойчивым темпам роста отечественной экономики. Сделать это можно только при одном условии. Увеличив капитальные вложения, запустив новый инвестиционный цикл. В 2021-2024 годах прирост инвестиций в Россию составил почти 38% реального развития, а в прошлом году, конечно, было снижение. Обращаю внимание, запуск вовремя», — резюмировал глава государства.

Ранее KP.RU заявил, что несмотря на санкции экономика России продолжает рост. Но есть некоторые вопросы, которые требуют решения, например, инфляция. ЦБ и правительство, по словам президента, сейчас активно занимаются тем, чтобы снизить этот показатель уже к концу текущего года.

Инфляция в России, рост зарплат и ключевая ставка: прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026