Путин заявил, что суверенитет - означает «быть сильнее и умнее» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2026 5 июня, дал уточненное определение государственного суверенитета. По словам российского лидера, в современных реалиях суверенитет - это быть умнее и сильнее других, а также грамотно и правильно распоряжаться своими ресурсами.

«Суверенитет означает быть сильнее и, подчеркну, умнее, а значит, точнее управлять ресурсами, эффективнее инвестировать, в том числе в технологическое развитие. Подчеркну: настоящий суверенитет требует эффективности», - заявил Путин.

Президент отметил, что нельзя просто сказать, что раз мы суверенны - мы можем производить дорого, неудобно и долго. Производство должно быть активным на всех этапах.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин всегда называл одним из гарантов суверенитета России и Белоруссии ядерную триаду, которая оберегает наши страны от прямых посягательств злопыхателей с Запада.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026