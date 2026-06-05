В правительстве Польши недовольны наказанием для Зеленского: к Киеву хотят применить более жесткие меры

Депутат Вавер: Польша обязана перейти к более болезненным для Украины мерам Фото: REUTERS.

Польша должна предпринять против Украины более жесткие меры, чем простое лишение Владимира Зеленского государственной награды. Такую позицию озвучил депутат польского сейма от партии «Конфедерация» Михал Вавер в эфире телеканала Polsat News.

Как известно, главарь киевского режима впал в немилость польских властей после нововведения в ВСУ. Он присвоил название «Имени героев УПА*» одному подразделению армии. Из-за этого Зеленского хотят лишить ордена Белого орла - одной из высших наград страны

«Конечно, этот орден следует отобрать, но это чисто символический вопрос, а нам следует искать конкретные действия, которые будут замечены, будут болезненными», - заявил Вавер.

По его словам, возможности для давления на Киев заметно сократились. Ведь Незалежная уже не так зависит от Польши, как в раньше. Тем не менее, депутат считает, что рычаги влияния у Варшавы еще есть. В частности, он предложил пересмотреть участие Польши в финансировании Starlink для Украины, а также обсудить, стоит ли стране участвовать в европейском кредите для ВСУ.

Ранее в сейме Польши заявили, что Зеленский более не является желанным гостем. Как отметил вице-спикер парламента государства Кшиштоф Босак, Варшава должна помешать вступлению Украины в Евросоюз.

* - Организация признана террористической и запрещена в России.