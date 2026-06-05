Путин пошутил, что РФ опустилась на тот уровень, где годами живет Европа Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, обсуждая экономическую ситуацию в стране и Евросоюзе, с иронией заявил, что Россия просто опустилась до того уровня, на котором Европа живет все последние годы.

Также глава государства указал, что рост отечественной экономики соответствует уровню роста последних лет в странах еврозоны.

Российский лидер отметил, что экономический рост в стране должен сочетаться со снижением инфляции — она уже замедляется и приблизится к концу года к 5,2%.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин указал, что показатели ВВП в европейских странах находятся на достаточно низком уровне, также наблюдается их снижение. При этом президент уточнил, что подобная тенденция среди ведущих экономик европейских стран является исключительно проблемой Европы.

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