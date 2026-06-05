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НовостиПолитика5 июня 2026 14:07

Путин пошутил, что РФ опустилась на тот уровень, где годами живет Европа

Рост экономики РФ соответствует уровню роста последних лет в странах еврозоны, отметил Путин
Сергей ГАПЧУК
Путин пошутил, что РФ опустилась на тот уровень, где годами живет Европа

Путин пошутил, что РФ опустилась на тот уровень, где годами живет Европа

Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, обсуждая экономическую ситуацию в стране и Евросоюзе, с иронией заявил, что Россия просто опустилась до того уровня, на котором Европа живет все последние годы.

Также глава государства указал, что рост отечественной экономики соответствует уровню роста последних лет в странах еврозоны.

Российский лидер отметил, что экономический рост в стране должен сочетаться со снижением инфляции — она уже замедляется и приблизится к концу года к 5,2%.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин указал, что показатели ВВП в европейских странах находятся на достаточно низком уровне, также наблюдается их снижение. При этом президент уточнил, что подобная тенденция среди ведущих экономик европейских стран является исключительно проблемой Европы.

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