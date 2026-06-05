Путин предложил отложить снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой перенести сроки снижения лимита выручки, который позволяет малым предприятиям работать без уплаты налога на добавленную стоимость. Эту идею он выдвинул в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

«Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки для применения упрощённой системы налогообложения», — указал Путин.

Глава государства объяснил это тем, что резкие изменения создают дополнительные финансовые и организационные трудности, к которым готова не каждая компания.

Российский лидер подчеркнул необходимость обеспечить так называемый «бесшумный переход» бизнеса в более высокую категорию с минимальными издержками. По его словам, добиться этого можно, в том числе, с помощью готовых цифровых решений. Путин поручил правительству совместно с ВЭБом и деловыми объединениями подготовить концепцию плавного роста от самозанятости до полноценной компании.

Ранее Государственная дума уже утвердила закон о поэтапном снижении планки годовой выручки, которая освобождает малый бизнес от уплаты НДС. Согласно первоначальному плану, с 2026 года лимит должен составить 20 млн рублей, в 2027-м — опуститься до 15 млн, а к 2028 году — до 10 млн рублей.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026