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НовостиПолитика5 июня 2026 14:17

Путин предложил отложить снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС

Путин указал, что важно не создавать дополнительные трудности для предпринимателей
Семен ЗИМИН
Путин предложил отложить снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС

Путин предложил отложить снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой перенести сроки снижения лимита выручки, который позволяет малым предприятиям работать без уплаты налога на добавленную стоимость. Эту идею он выдвинул в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

«Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки для применения упрощённой системы налогообложения», — указал Путин.

Глава государства объяснил это тем, что резкие изменения создают дополнительные финансовые и организационные трудности, к которым готова не каждая компания.

Российский лидер подчеркнул необходимость обеспечить так называемый «бесшумный переход» бизнеса в более высокую категорию с минимальными издержками. По его словам, добиться этого можно, в том числе, с помощью готовых цифровых решений. Путин поручил правительству совместно с ВЭБом и деловыми объединениями подготовить концепцию плавного роста от самозанятости до полноценной компании.

Ранее Государственная дума уже утвердила закон о поэтапном снижении планки годовой выручки, которая освобождает малый бизнес от уплаты НДС. Согласно первоначальному плану, с 2026 года лимит должен составить 20 млн рублей, в 2027-м — опуститься до 15 млн, а к 2028 году — до 10 млн рублей.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026