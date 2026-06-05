Путин заявил, что мир переживает крупнейшую структурную трансформацию Фото: REUTERS.

Мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Глава государства отметил, что происходящие изменения нельзя считать обычной сменой экономического цикла.

«Мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию. Причем такая трансформация - это не переход от одной фазы цикла к другой. Происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития», - сказал Путин.

Других подробностей по этому тезису в приведенном фрагменте президент не уточнил.

Немногим ранее специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ошибочная политика Запада открыла для России и ее партнеров новые возможности. По его словам, экономика будущего будет строиться на прагматичном взаимодействии и совместных инвестиционных проектах. Дмитриев также отметил роль стран Глобального Юга.

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