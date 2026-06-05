Путин поручил разработать стратегии по автономным системам с ИИ

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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ-2026. Там он коснулся темы искусственного интеллекта. Он заявил о необходимости разработать специальные стратегии по автономным системам ИИ.

«У нас уже принята национальная стратегия развития искусственного интеллекта», — резюмировал глава государства, выступая на форуме.

Ранее KP.RU сообщил, что глава государства заявил о важности внедрения ИИ во все сферы, только важно сделать это экологично, чтобы не пострадали рабочие места. В частности, Путин призывал начать внедрять искусственный интеллект в медицинскую практику.

Напомним, KP.RU ведет прямую трансляцию выступления главы государства на пленарном заседании ПМЭФ.

Инфляция в России, рост зарплат и ключевая ставка: прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026