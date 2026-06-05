Путин поручил ускорить принятие поправок в трудовой кодекс по стажировкам Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить принятие поправок в Трудовой кодекс по стажировкам. Об этом глава государства заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Президент напомнил, что ранее была достигнута договоренность законодательно закрепить инструмент стажировок. В нем должны быть четко прописаны обязанности работодателя, права сотрудников и правовые гарантии. По словам Путина, это важно для хорошего профессионального старта молодых людей, которые только завершили учебу или учатся на последних курсах вуза.

«Мы также договорились модернизировать ученический договор, адаптировать его под современные условия. Знаю, что поправки в Трудовой кодекс подготовлены. Прошу правительство и Государственную думу ускорить их принятие», — отметил президент.

Немногим ранее Путин поручил вернуться к устойчивым темпам роста российской экономики. По словам президента, сделать это можно за счет увеличения капитальных вложений и запуска нового инвестиционного цикла. Он отметил, что в 2021–2024 годах прирост инвестиций в России составил почти 38% в реальном выражении. При этом глава государства обратил внимание, что в прошлом году произошло снижение.

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