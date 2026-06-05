Виктор Томенко: В прошлом году Алтайский край принял 2,4 млн туристов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году Алтайский край посетили 2,4 миллиона туристов. Ежегодно турпоток в регион растет на 5%. Упав до минимума (около миллиона человек) в период пандемии коронавируса, сейчас этот показатель неизменно увеличивается – на 100 тысяч гостей в год. Чем Алтайский край притягивает путешественников, и как в регионе развивается индустрия гостеприимства, губернатор Виктор Томенко рассказал «Радио «Комсомольская правда» на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам губернатора, в прошлом году частные инвестиции в туристическую отрасль края выросли в 1,5 раза - до 8,5 миллиарда рублей. Инвесторы видят неизменный интерес туристов к отдыху в регионе и понимают перспективность финансовых вложений в эту сферу. Благодаря инвестициям развиваются курорты и санатории, создаются новые места для отдыха.

«Объяснение - конкурентные преимущества: климат, география, природа, большая история. Вложено немало денег в туристические и рекреационные проекты, в создание мощного санаторно-курортного комплекса. Всем известна Белокуриха — там отдыхает 200 тысяч человек. Развиваются «Бирюзовая Катунь» (550 тысяч человек ежегодно) на левом берегу, а на правом — Республика Алтай, наши соседи и друзья. Там же игорная зона «Сибирская монета» - да, есть азартная составляющая, но это полноценный курорт, где люди отдыхают, наслаждаются красотами, живут в комфортном месте», - рассказал Виктор Томенко.

На руку региону играет и возросший интерес туристов к путешествиям по родной стране. Алтай стабильно входит в топ рейтингов самых привлекательных мест для отдыха в России.

«Многие, приехав однажды, возвращаются вновь и вновь. Санаторно-курортный комплекс (более 40 организаций в крае) дает накопительный эффект: ты отдохнул, силы восстановились, и через 1,5–2 месяца после возвращения чувствуешь эту энергию и здоровье. Радоновые ванны, пантовое лечение, целебный воздух предгорий Алтая с отрицательно заряженными ионами дают оздоравливающий эффект. Если побыть там достаточно — 10–14 дней, а лучше 21, как рекомендовали в старые добрые времена, — это дает замечательный результат», - советует глава региона.

Губернатор отмечает: важно не почивать на лаврах, не надеяться на то, что красивая природа и развитая курортно-санаторная база будут продолжать притягивать отдыхающих. Нужно продолжать развивать туристическую инфраструктуру и создавать новые возможности для бизнеса.

«И быть в хорошей коллаборации с соседями, с той же Республикой Алтай. Мы вместе развиваем Алтай. Делаем так, чтобы административные барьеры были незаметны, а Алтай по-настоящему влюблял в себя. Он это может, я вам говорю со знанием дела», - подчеркивает Виктор Томенко.