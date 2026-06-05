Anthropic призвала к глобальной паузе в развитии ИИ Фото: Shutterstock.

Американская компания Anthropic призвала ведущие ИИ-лаборатории по всему миру рассмотреть возможность замедления темпов развития технологии искусственного интеллекта. Об этом говорится в статье, опубликованной главой Anthropic Institute Мариной Фаваро и сооснователем компании Джеком Кларком.

В компании отмечают, что ИИ-системы совершенствуются настолько быстро, что вскоре могут стать способны улучшать себя без участия человека. Это, по мнению представителей Anthropic, несет в себе существенные риски для общества.

Разработчики все больше передают процесс создания ИИ непосредственно самим ИИ-системам. Если этот процесс продолжится и будут достаточные вычислительные мощности, это может привести к появлению системы, способной самостоятельно проектировать и разрабатывать свою следующую версию — так называемому рекурсивному самосовершенствованию.

Эксперты признают, что ИИ, способный самосовершенствоваться, мог бы принести колоссальную пользу человечеству в науке, здравоохранении и других областях. Однако это также повышает риск того, что люди утратят контроль над ИИ-системами, а вопросы их безопасности и управления поведением приобретут дополнительную важность.

Авторы статьи считают, что было бы полезно замедлить развитие ИИ, чтобы выиграть время для осмысления возможных последствий. Для реального замедления необходимо, чтобы ведущие лаборатории в разных странах договорились о прекращении разработок на одинаковых условиях, а также создали механизм проверки соблюдения этих договоренностей.

Ранее академик Владислав Лекторский предупредил, что чрезмерное доверие к нейросетям может быть опасным, так как люди начнут перекладывать на ИИ свою ответственность.