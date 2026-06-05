Эрмитаж расширяет границы: где открываются новые центры музея

Сейчас крупные проекты музея проходят в разных городах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эрмитаж давно перестал быть только музеем в Санкт-Петербурге. Сегодня его выставки и проекты работают в разных городах России и за рубежом. Генеральный директор учреждения Михаил Пиотровский рассказал на полях ПМЭФ-2026, что музей продолжает развивать сеть своих центров и партнерских площадок, особенно в азиатских странах. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«У нас система Эрмитажных спутников – это совместные предприятия с различными учреждениями. За границей и в России. Сейчас в Европе они заморожены. В Азии создаются новые. В России – шесть», – поделился гендиректор.

По словам Пиотровского, сегодня у Эрмитажа есть два крупных центра в Санкт-Петербурге – на Дворцовая площадь и в Старой Деревне. Кроме того, музей активно сотрудничает с учреждениями в других регионах страны, что позволяет знакомить посетителей с коллекциями Эрмитажа далеко за пределами Северной столицы.

Сейчас крупные проекты музея проходят в разных городах. Так, в Казань открыта масштабная выставка, посвященная Юсуповым, а во Владивосток готовится выставка драгоценностей. Центры Эрмитажа также работают в Оренбурге, Екатеринбурге и Омске, где они получили собственные названия, связанные с регионами присутствия музея.

Ранее Михаил Пиотровский высказался об «явном акте вандализма», который произошел 17 мая в Георгиевском зале музея.