Путин: о возрасте должны думать все, главное - не возраст Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ прокомментировал обращенное к нему письмо главы киевского режима Владимира Зеленского, отметив, что о возрасте необходимо думать всем, но главное - не возраст.

"Первое - упомянул автор письма о моем возрасте", - сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что о возрасте должны думать все. Но главное не возраст. Главное - дееспособность и работоспособность, констатировал Путин.

Как писал сайт KP.RU, Владимир Путин высказался о послании Зеленского, назвав тон документа грубым. Глава государства подчеркнул, что такой стиль не помогает переговорам, а наоборот, создает препятствия для возможных встреч.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о реакциях мировых лидеров на открытое письмо украинского главаря.