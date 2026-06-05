Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 июня 2026 15:18

Путин: о возрасте должны думать все, главное - не возраст

Путин прокомментировал письмо Зеленского
Сергей ГАПЧУК
Путин: о возрасте должны думать все, главное - не возраст

Путин: о возрасте должны думать все, главное - не возраст

Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ прокомментировал обращенное к нему письмо главы киевского режима Владимира Зеленского, отметив, что о возрасте необходимо думать всем, но главное - не возраст.

"Первое - упомянул автор письма о моем возрасте", - сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что о возрасте должны думать все. Но главное не возраст. Главное - дееспособность и работоспособность, констатировал Путин.

Как писал сайт KP.RU, Владимир Путин высказался о послании Зеленского, назвав тон документа грубым. Глава государства подчеркнул, что такой стиль не помогает переговорам, а наоборот, создает препятствия для возможных встреч.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о реакциях мировых лидеров на открытое письмо украинского главаря.