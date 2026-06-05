В Крыму определят АЗС, где смогут заправляться туристы при выезде с полуострова

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Власти Крыма в ближайшее время определят автозаправочные станции в разных районах полуострова, где туристы смогут заправиться бензином. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в личном канале в мессенджере MAX.
По его словам, будут определены АЗС по регионам — Юг, Западное побережье и Центр, на которых гости смогут заправиться, чтобы выехать с полуострова. Для туристов, у которых возникли сложности с выездом за пределы Крыма, работает горячая линия Министерства курортов и туризма: 8-800-511-80-18.
Ранее власти Севастополя пообещали разработать аналогичные меры помощи туристам на фоне дефицита топлива.
Также Министерство топлива и энергетики Крыма опубликовало на своем сайте интерактивную карту наличия бензина на автозаправках региона. С ее помощью жители могут узнать, на каких АЗС есть топливо. Аксенов добавил, что карта охватывает все муниципалитеты.