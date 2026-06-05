Путин: «Пока не вижу смысла встречаться с Зеленским». Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не видит смысла встречаться с Владимиром Зеленским. С соответствующим заявлением российский лидер выступил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

Главу государства попросили прокомментировать письмо, которое ему написал Владимир Зеленский. Тогда он подчеркнул, что к посланию есть множество вопросов. В частности, к тону. Поскольку оно составлено с откровенными элементами хамства.

После этого журналист поинтересовался, допускает ли Владимир Путин встречу с украинским политиком. Российский лидер тут же дал полный ответ.

«Пока не вижу смысла», - сказал Путин.

Тогда же президент РФ поблагодарил главу США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что тот на глазах у всего мира воспитывал Зеленского.

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