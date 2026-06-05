Путин: Россия сознательно идет на охлаждение экономики Фото: REUTERS.

Россия сознательно идет на охлаждение экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Глава государства подчеркнул, что власти не видят угроз ни сейчас, ни в ближайшей перспективе. По его словам, принимаемые меры уже дают результат, а базовые основы российской экономики сохраняются.

«Мы сознательно идем на охлаждение экономики и не сегодня, хочу вас уверить, не в ближайшей перспективе, никаких угроз мы не видим. Напротив, мы видим, что наши действия приносят определенный результат», — сказал Путин.

Президент отметил, что регулярно встречается с представителями реального сектора и обсуждает с ними существующие проблемы. Он также признал, что высокая ключевая ставка осложняет инвестиционный процесс, однако подчеркнул, что фундамент экономики остается устойчивым.

Тогда же Владимир Путин высказался о попытках изолировать Россию. Он подчеркнул, что у Запада ничего не получилось.