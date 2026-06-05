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НовостиОбщество5 июня 2026 15:51

Могут ли зумеры стать хорошими дипломатами: в МИД РФ дали оптимистичный прогноз

Захарова: поколение зумеров дополнит дипломатию собственным новаторством
Анастасия ПИГИНА
Захарова подчеркнула, что дипломатия всегда эволюционировала. Фото: МИД России

Захарова подчеркнула, что дипломатия всегда эволюционировала. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме 2026 года обсудила роль молодого поколения в дипломатии. Она рассказала, смогут ли зумеры привнести свежий взгляд в международные переговоры. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Старшее поколение сокрушалось во все времена. В наш период сокрушались, что мало читают. Сейчас – что мало общаются очно. Давайте не будем впадать в эти фобии», – отметила Захарова.

Она подчеркнула, что дипломатия всегда эволюционировала – от очных переговоров до глобальных процессов и интриг. Представитель МИД добавила, что новое поколение сможет внести свои идеи и новаторство в уже существующую систему дипломатии, формируя подходы будущего.

«Соответственно, новое поколение дополнит это своим же собственным новаторством», – заключила представитель МИД РФ.

Ранее в МИД РФ рассказали, зачем западные СМИ на самом деле приехали на ПМЭФ. По словам Захаровой, иностранные журналисты пытаются найти материал для компромата на Россию.