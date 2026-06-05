"Даже смешно": Путин посмеялся над вопросом про колониальный баланс отношений с Китаем

Путин посмеялся над попыткой назвать отношения РФ и Китая колониальными Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ посмеялся над вопросом про колониальный баланс отношений с Пекином, подчеркнув, что Россия и Китай выстраивают равноправные связи.

"Даже смешно говорить об этом", - ответил с улыбкой глава государства на вопрос, можно ли охарактеризовать как колониальный баланс отношения между РФ и КНР.

Российский лидер отметил, что доля российского технологичного экспорта в Китай постоянно увеличивается. Что касается энергетики в целом, то здесь доля машин и оборудования из России, наверняка, превышает долю наших китайских друзей.

Как писал сайт KP.RU, накануне президент РФ заявил, что Россия и Китай являются естественными партнерами, а основа их отношений вырабатывалась веками из-за огромной общей границы. Москва не совершала резкого "разворота в Азию", добавил он.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026