Мошенники вернулись к одной из страх схем обмана: как не стать их жертвой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Аферисты всё чаще давят на россиян через их страх за близких, используя старую, но эффективную схему «родственник в беде». Как рассказал в беседе с NEWS.ru финансист Петр Щербаченко, главная цель злоумышленников — заставить жертву перевести деньги, играя на сиюминутных эмоциях и панике.

Специалист пояснил, что жертве поступает звонок или сообщение от якобы родного человека, который сообщает о своей беде и срочной необходимости крупной суммы. Эксперт предупредил, что поддаваться панике в такой ситуации категорически нельзя. Он посоветовал немедленно прервать разговор и перезвонить близкому на его проверенный номер телефона, который известен заранее.

Если дозвониться до родственника не удалось, доцент рекомендует связаться с другими членами семьи или друзьями, чтобы подтвердить или опровергнуть тревожную новость. Специалист также советует попытаться задать собеседнику вопрос, ответ на который знает только настоящий родственник. Щербаченко добавил, что переписку с мошенниками ни в коем случае нельзя удалять: скриншоты и сообщения помогут полиции в поиске преступников. После этого он советует заблокировать аккаунт злоумышленника в мессенджере и отправить на него жалобу.

Помимо телефонных звонков, преступники активно пытаются выманить личные данные граждан под самыми разными предлогами. В Министерстве внутренних дел РФ рассказали, что спектр таких уловок очень широк. По данным ведомства, мошенники могут представляться сотрудниками сотовых компаний для продления договора, работниками поликлиник для замены полиса, а также предлагать помощь в записи на экзамены или оформлении социальных выплат и доставки посылок.