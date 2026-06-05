В Оренбургской области будут добывать литий: губернатор раскрыл детали

Евгений Солнцев заявил, что в Оренбургской области будет добываться литий Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев назвал цели участия в Петербургском международном экономическом форуме в разговоре с обозревателем KP.RU Александром Гамовым на полях ПМЭФ-2026.

Губернатор уточнил, что на форуме обсуждались инвестиции. По его словам, в регионе сейчас 126 инвестиционных проектов на общую сумму 549 млрд рублей.

Солнцев сообщил, наиболее значимое из подписанных соглашений касается добычи лития в Оренбургской области. Компания «Газпром нефть» будет применять уникальную технологию извлечения этого металла из попутной воды, добываемой на нефтегазовых месторождениях.

При этом губернатор заверил, что соглашений и контрактов в этом году будет в два раза больше, чем в 2025-м.

Планируется, что благодаря всем инвестиционным проектам, которые сейчас ведутся в регионе, к 2030 году будет создано 22 тыс. рабочих мест, добавил глава Оренбуржья.

Кроме этого, на полях ПМЭФ-2026 Солнцев также упомянул о необходимости создавать рабочие места для молодежи.