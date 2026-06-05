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НовостиВ мире5 июня 2026 22:50

ЦТАК: Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями эсминца «Кан Гон»

Ким Чен Ын посетил эсминец «Кан Гон»
Анна ПЕТРОВА
ЦТАК: Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями эсминца «Кан Гон»

ЦТАК: Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями эсминца «Кан Гон»

Фото: REUTERS.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил эсминец «Кан Гон» и лично проследил за проведением ходовых испытаний корабля. Об этом сообщает ЦТАК.

Ким Чен Ын ознакомился с тем, как работают системы управления, с планом проведения испытаний, и лично находился при оценке боевых и эксплуатационных возможностей судна.

Лидер КНДР положительно оценил маневренные качества эсминца и заявил о необходимости продолжать развивать кораблестроение и системы управления на национальном уровне. Он также акцентировал роль военно-морских сил в системе национальной обороны и выразил надежду на успешное окончание испытательных мероприятий и скорое включение кораблей «Кан Гон» и «Чвэ Хен» в состав флота. Как ранее сообщал KP.RU , северокорейский лидер сообщил о необходимости превратить границу с Южной Кореей «в неприступную крепость».