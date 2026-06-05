В Британии готовятся к встрече с инопланетянами: специалисты составили рекомендации

В Британии дали совет, как реагировать на признаки внеземной цивилизации. Фото: Paul shuang/Shutterstock/Fotodom

Новые инструкции о том, как реагировать на потенциальные послания от инопланетного разума, опубликовали специалисты по поиску внеземной жизни. Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщает издание, ученые надеются избежать массовой паники, фейков и путаницы в ситуации, если контакт с инопланетной цивилизацией станет реальностью.

По словам главы Центра астрофизики Джодрелл-Бэнка Майкла Гарретта, бурный рост соцсетей за последние 15 лет создает риск того, что сплетни о связи с инопланетянами станут неуправляемыми.

«Даже среди коллег, других астрономов, когда вы говорите, что ищете инопланетные цивилизации, это все еще вызывает некоторое веселье. Поэтому мы хотим убедиться, что стараемся относиться к этому как можно серьезнее», — сказал Гарретт.

Тем, кто столкнется с проявлениями внеземного разума дали несколько рекомендаций. Им необходимо контролировать подачу новости в прессе и соцсетях, тщательно «проверить полученные сигналы» и обеспечить свободный доступ к данным о возможном открытии.

В свою очередь американское NASA заявило, что не имеет данных о разбившихся НЛО или погибших пришельцах.