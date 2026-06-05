Пушков: идеология современной Украины построена на памяти о демонах прошлого Фото: REUTERS.

Идеологическая основа современной Украины строится на памяти о демонах прошлого, которых уже невозможно победить. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в телеграм-канале.

"О какой победе над демонами прошлого на Украине рассуждает Туск, если на памяти об этих демонах покоится вся официальная идеология нынешней Украины. И других основ у нее нет", - написал политик.

Пушков добавил, что в украинском националистическом движении, которое стало идейной базой современной политики страны, отсутствуют фигуры, пригодные для положительного примера.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск подверг критике чествование на Украине лиц из ОУН-УПА*, причастных к убийствам поляков. По его словм, это может негативно сказаться на двусторонних отношениях.

Как писал KP.RU, Польша потребовала от Владимира Зеленского отменить процесс героизации убийц и нацистских коллаборантов из УПА*.

* - организация, признанная экстремистской и террористической, запрещена в РФ