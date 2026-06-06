Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика6 июня 2026 0:26

Захарова назвала неадекватным руководство некоторых стран ЕС

В МИД России прокомментировали политические заявления в Европе
Мария ПАНЮТИНА
Захарова назвала неадекватным руководство некоторых стран ЕС

Захарова назвала неадекватным руководство некоторых стран ЕС

Фото: REUTERS.

Отдельные высказывания европейских политиков свидетельствуют о неадекватности их подходов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

Комментируя слова президента Эммануэля Макрона о смерти мозга НАТО, дипломат отметила, что Еврокомиссия "в руках гинеколога", а Францией "руководит патологоанатом", из-за чего ситуация в ЕС развивается в неправильном направлении.

"По заявлениям, раздающимся из Евросоюза, сказать об их адекватности просто уже нельзя. А можно сказать, наверное, о другом. О том, что это неадекватные заявления", - сказала Захарова.

Ранее KP.RU сообщал, что европейцы испытывают страх перед распадом ЕС, что побуждает их переезжать в Россию. Эксперт Александр Стефанеско указал, что такие настроения все больше распространяются среди франкоязычного населения Европы.