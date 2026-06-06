В CENTCOM подтвердили уничтожение БПЛА, выпущенных в сторону Ормузского пролива Фото: REUTERS.

Американское Центральное командование (CENTCOM) официально подтвердило сообщения СМИ об уничтожении четырех дронов Ирана. Они были выпущены в сторону Ормузского пролива.

«Несколько мгновений назад силы CENTCOM сбили четыре иранских... беспилотника, выпущенных в сторону Ормузского пролива. Атака дронов представляла собой непосредственную угрозу региональному морскому судоходству», — написало Командование в соцсети Х.

Как ранее сообщил CNN со ссылкой на официальное лицо, Иран запустил несколько БПЛА в сторону Ормузского пролива. Как минимум три из них были сбиты американцами. В то же время CBS назвал другую цифру — четыре дрона.

Ранее CENTCOM заявило об атаке по радиолокационным станциям Ирана на территории города Горука и острова Кешм.

При этом в Белом доме анонсировали возможное заключение сделки с Ираном к этим выходным.