Трамп: переговоры США и Ирана затянулись из-за гордости Тегерана Фото: REUTERS.

Переговоры по сделке с Ираном затягиваются из-за сильного и гордого характера иранского руководства. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал в интервью NBC News.

«Потому что они сильные, они гордые… требуется немного времени», — пояснил американский глава.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана, жертвами которой стали более 3 тыс. человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили двухнедельное перемирие. После его окончания сообщений о возобновлении боевых действий не было, однако США начали блокаду портов Ирана.

Глава Белого дома накануне назвал ход переговоров с Ираном «очень успешным» и допустил возможность заключения мирной сделки уже в эти выходные.

Как неоднократно подчеркивала российская сторона, Москва готова оказать необходимую помощь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке: это известно и Ирану, и США.