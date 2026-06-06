Новые подробности в деле пожизненно осужденных за теракт в «Крокусе»: началось этапирование

Осужденные за теракт в «Крокусе» ждут апелляции на приговор в разных колониях Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пожизненно осужденных за теракт в концертном зале «Крокуса» были этапированы для отбывания наказания в разные колонии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Большинство фигурантов этапированы в колонии в разных регионах. В московских СИЗО остались пока те осужденные, которым не назначено пожизненное заключение», — говорится в сообщении.

2 марта 2026 года 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор: исполнители теракта и 11 их сообщников были осуждены пожизненно. Четверо других пособников — на сроки от 19 лет 11 месяцев до 22,5 года колонии.

Как ранее писал KP.RU, террористы, атаковавшие «Крокус», изначально должны были стать смертниками (шахидами) во время нападения. Однако за день до теракта их куратор приказал им следовать к украинской границе.