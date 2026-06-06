Внутренний туризм меняется: россияне начали выбирать необычные места для отдыха

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Российские туристы все чаще проявляют интерес к ранее нишевым форматам путешествий по стране, которые сегодня получают новую популярность. Об этом на полях ПМЭФ рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Глава АТОР уточнила, что речь идет не столько о появлении новых видов туризма, сколько о возросшем интересе к уже существующим направлениям.

"Например, монастыринг или избинг, что в переводе на русский язык - просто поездка по монастырям или проживание в отдаленном селе", - сказала она в интервью РИА Новости.

Ломидзе отметила, что путешественников все больше привлекают программы, связанные с народными художественными промыслами. Кроме того, растет интерес к агротуризму.

Как писал KP.RU, россияне стали реже планировать отпуск заранее и больше ориентируются на последние недели перед поездкой. Эксперт Илья Уманский подчеркнул, что внутренняя туристическая отрасль проходит этап естественной коррекции после нескольких лет бурного роста.