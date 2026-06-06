«Помочь друг другу сделать регионы лучше»: утверждена дорожная карта сотрудничества Якутии и ЛНР

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/Андрей СОРОКИН, ЯСИА

На полях Петербургского международного экономического форума глава Якутии Айсен Николаев и руководитель ЛНР Леонид Пасечник подписали План мероприятий, развивающий ранее заключённое соглашение между правительствами двух республик о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и других сферах.

«План мероприятий по реализации соглашения, который мы сегодня подписали, очень важен для развития отношений между нашими республиками в области социально-экономического развития. Мы будем развивать наши связи в области экономики, в социальной сфере, сфере культуры. Многое будет сделано в промышленности, для развития ИТ-технологий», – заявил Айсен Николаев.

Леонид Пасечник, в свою очередь, отметил, что совместная работа предстоит в сфере торговли и поставок котельного и горношахтного оборудования. Также уже проработаны возможности взаимодействия в промышленности, переработке сельхозпродукции, туризме, социальной защите, а также в методической помощи по созданию ИТ-центров.

Глава ЛНР подчеркнул, что регионы готовы вместе участвовать в межрегиональных и международных форумах, а также в молодёжных мероприятиях. Большое внимание, по его словам, уделяется обмену опытом, технологиями и проектами — для этого задействованы практически все ведомства обеих сторон. Леонид Пасечник выразил уверенность, что такая работа укрепит партнёрские связи между республиками, а главное — поможет друг другу сделать регионы лучше, современнее и комфортнее для их жителей.

Базовое соглашение на 2026–2030 годы было подписано ещё 2 апреля 2024 года. Тогда Якутия и ЛНР договорились развивать межрегиональное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной областях. В числе приоритетных отраслей — строительство, сельское хозяйство, инновационная деятельность, образование и наука, здравоохранение и другие направления.