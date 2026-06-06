Умерла Бернадетт Ширак, вдова экс-президента Франции. Фото: Gabou / Zimmermann/GLOBAL LOOK PRESS

Умерла Бернадетт Ширак, вдова бывшего президента Франции Жака Ширака. Женщина ушла из жизни в довольно преклонном возрасте - на 94-м году жизни. Об этом со ссылкой на дочь Бернадетт, Клод Ширак, сообщает агентство AFP.

По ее словам, вдова выдающегося французского политического деятеля скончалась 5 июня. При этом свое 93-летние Бернадетт Ширак отметила не так давно - 18 мая.

О том, что стало причиной смерти женщины, родственница говорить не стала. Также пока не сообщается о дате и месте прощания и похорон Бернадетт Ширак.

Напомним, Жак Ширак ушел из жизни 26 сентября 2019 года. Ему было 86 лет. Напомним, Жак Ширак возглавлял Францию с 1995 по 2007 годы.

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