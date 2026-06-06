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НовостиОбщество6 июня 2026 12:31

Минцифры рассматривает введение возрастной идентификации на платформах

Шадаев назвал тему идентификации на платформах ближайшей повесткой
Марк СОКОЛОВ
Минцифры рассматривает введение возрастной идентификации на платформах

Минцифры рассматривает введение возрастной идентификации на платформах

Фото: REUTERS.

Минцифры рассматривает введение возрастной идентификации на онлайн-платформах. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на IT-завтраке в рамках ПМЭФ-2026.

По словам министра, эта тема относится к ближайшей повестке. Ведомство изучает, как подобные механизмы уже работают за рубежом и на отдельных цифровых площадках.

«В целом сейчас, я думаю, ближайшая повестка - это все-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы. Этот вопрос точно перед нами встанет», - сказал Шадаев.

Глава Минцифры отметил, что Европа и многие развитые страны уже идут по пути жестких ограничений. В частности, министерство изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox. Других деталей Шадаев не уточнил.

Немногим ранее Шадаев заверил, что вопрос с мессенджером «Макс» для пользователей гаджетов Apple будет решен. Перед этим приложение оказалось недоступно в App Store, а часть владельцев iPhone и iPad столкнулась с ограничениями. В Минцифры оценивали затронутую аудиторию более чем в 20 млн человек.