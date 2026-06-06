Минцифры рассматривает введение возрастной идентификации на платформах Фото: REUTERS.

Минцифры рассматривает введение возрастной идентификации на онлайн-платформах. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на IT-завтраке в рамках ПМЭФ-2026.

По словам министра, эта тема относится к ближайшей повестке. Ведомство изучает, как подобные механизмы уже работают за рубежом и на отдельных цифровых площадках.

«В целом сейчас, я думаю, ближайшая повестка - это все-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы. Этот вопрос точно перед нами встанет», - сказал Шадаев.

Глава Минцифры отметил, что Европа и многие развитые страны уже идут по пути жестких ограничений. В частности, министерство изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox. Других деталей Шадаев не уточнил.

Немногим ранее Шадаев заверил, что вопрос с мессенджером «Макс» для пользователей гаджетов Apple будет решен. Перед этим приложение оказалось недоступно в App Store, а часть владельцев iPhone и iPad столкнулась с ограничениями. В Минцифры оценивали затронутую аудиторию более чем в 20 млн человек.