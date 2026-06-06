Чернышенко: песок на пляжах Анапы чище, чем на Лазурном берегу Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ заявил, что песок на пляжах Анапы чище, чем на Лазурном берегу Франции.

"Там песок чище, я думаю, чем на Лазурном побережье", — сказал он, отвечая на вопрос о состоянии пляжей Анапы.

Чернышенко заявил, что морские курорты — ключевое направление интереса россиян. По поручению президента РФ Владимира Путина реализуется проект "Пять морей и озеро Байкал", который создаст новые курорты и обеспечит 10 млн поездок в год. Отмечается, что разрабатывается план по круглогодичным курортам. Интересные локации, подогреваемые бассейны – все настроено на то, чтобы сделать отдых россиян незабываемым.

Ранее KP.RU сообщил, что курортный сезон в Анапе уже открыт. Оперштаб Кубани подтверждает: в акватории Черного моря у курорта нет мазутных или нефтяных пятен. Мониторинг водной поверхности и пляжей ведется непрерывно.