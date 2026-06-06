Алиханов объяснил важность нового российского авиадвигателя для авиации Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов в беседе с корреспондентом KP.RU Александром Гамовым рассказал о новейшем российском авиационном двигателе ПД-8.

Алиханов отметил, что его создатели получили документ о сертификации именно на ПМЭФ.

«Это стало заметным вкладом на пути к технологическому суверенитету нашего авиапрома. Напомню, эти двигатели будут устанавливаться вместо французских аналогов в наши новейшие «Суперджеты» и в перспективе — в самолет-амфибию Бе-200», — резюмировал министр в разговоре с «Комсомолкой».

Ранее KP.RU подробно рассказал о российском авиадвигателе ПД-8. Аналитики раскрыли преимущества российских технологий. В частности, этот двигатель готов к работе в сложных климатических условиях.

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