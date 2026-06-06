Протестующие вышли на улицы Вены: люди не согласны с политикой санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Несколько сотен протестующих вышли на улицы Вены. Митингующим не нравится политика антироссийских санкций. Противники санкций против России и вовлечения Австрии в международные конфликты провели митинг в центре Вены.

«Австрия является нейтральным государством, и мы не имеем права вступать ни в какие военные союзы», — заявил один из организаторов акции Мартин Руттер, выступая перед собравшимися у ведомства канцлера.

Акция в центре Вены началась около 13:00 (14:00 мск). Участники маршировали по улицам, неся флаги и барабаны, и скандировали лозунги. Он призвал власти придерживаться нейтралитета, отвергнув НАТО и ЕС, и следовать австрийскому пути.

Ранее KP.RU рассказал, как президент России Владимир Путин прокомментировал антироссийские санкции. Он заявил, что инициаторы их введения страдают куда больше, чем экономика России. Она отлично адаптировалась к ограничениям и продолжает развиваться.