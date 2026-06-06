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НовостиВ мире6 июня 2026 14:43

«Благодарю»: журналистка из США, посетившая ПМЭФ, обратилась к россиянам

Журналистка из США Оуэнс поблагодарила россиян за тёплый приём на ПМЭФ
Людмила МИТРОХИНА
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Американская журналистка Кэндис Оуэнс на ПМЭФ поблагодарила россиян за прием и выразила желание стать мостом между западными и восточными христианами.

«Для меня было бы особой честью стать "мостом", соединяющим христиан на Востоке с христианами на Западе. Благодарю россиян за теплый прием», — отметила представитель прессы из США.

Оуэнс назвала Москву одним из самых прекрасных городов, где она была, и заявила, что вернется туда. Нужно отметить, что на ПМЭФ впервые за долгое время приехала делегация из США. Некоторые журналисты признались, что в их стране активно продвигается стереотип о якобы плохой и бедной России. Однако, увидев РФ собственными глазами и пообщавшись с россиянами, они пришли к другим выводам.