Украинец прыгнул из окна из-за ТЦК, но был нюанс: план не увенчался успехом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Украине мужчина выпрыгнул из окна больницы, чтобы избежать прохождения военно-врачебной комиссии. Об этом пишет издание «Страна».

Инцидент произошел в Киеве. По данным издания, мужчина пытался уклониться от прохождения ВВК, однако при падении повредил ноги.

Вскоре после этого киевлянина задержали. Других подробностей о его состоянии и дальнейших действиях правоохранителей не приводится.

Напомним, вокруг украинских ТЦК и военно-врачебных комиссий уже сложился целый теневой рынок. По данным местных СМИ, услуги по снятию с учета, обновлению данных и исключению человека из розыска могут стоить тысячи долларов. Чем выше риск отправки в ВСУ, тем дороже становятся такие схемы. В то же время, на Украине продолжаются жалобы на силовую мобилизацию и действия сотрудников ТЦК.