Рособрнадзор ответил на жалобы из-за ошибок в заданиях ЕГЭ по русскому языку Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Рособрнадзор прокомментировал жалобы выпускников и их родителей из-за возможных ошибок в заданиях ЕГЭ по русскому языку и литературе. Ответ был опубликован пресс-службой ведомства в Telegram-канале.

Причиной обращений стали возможные несоответствия в тестах экзамена. Школьники и их родители пожаловались на некорректную формулировку одного из заданий в варианте ЕГЭ по литературе. Также говорилось об опечатке в слове «позвала» в тестировании по русскому языку.

«В этом задании предлагаются слова, в которых экзаменуемые должны соотнести выделенное в задании ударение с тем ударением, которое соответствует современной норме русского литературного языка <...>. В слове «позвала» указанного задания ударная буква была выделена. Поэтому опечатка не препятствовала успешному выполнению задания», - пояснили в Рособрнадзоре.

В задании ЕГЭ по литературе, как заявили в ведомстве, были полностью согласованы опорные тексты и тема сочинения, предлагаются учащимся. Поэтому обращения из-за ошибки не являются корректными.

Ранее KP.RU сообщал, что в первый день основного периода ЕГЭ в 2026 году с экзаменов были удалены четыре человека. Как заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, один участник был удален за использование средств связи, еще трое - за использование шпаргалок.