Степашин: посредником РФ и Запада может быть человек с абсолютным авторитетом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Посредником в диалоге России и Запада может стать человек с абсолютным авторитетом. Об этом РИА Новости заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

Так он ответил на вопрос о возможной фигуре переговорщика. Степашин подчеркнул, что, если речь не идет о конкретной персоне, то понятно, какой она должна быть

«Человек, который пользуется абсолютным авторитетом», - сказал Степашин.

При этом Степашин отдельно оценил шансы президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, которого ранее называл одним из кандидатов на такую роль. Говоря о нем, бывший премьер напомнил о событиях 2014 года и роли немецкого политика в украинском кризисе. По мнению Степашина, президент ФРГ вряд ли согласится стать посредником.

«Я называл фамилию президента ФРГ. Тот самый, который ставил подпись в 2014 году, гарантируя свободный и демократический мир в мае 2014 года. Пускай, извинится. Но я думаю, что не согласится», - отметил он.

Напомним, в Германии обсуждали кандидатуру Штайнмайера для возможных переговоров между Россией и Евросоюзом. По данным Der Spiegel, такую идею рассматривали в правящей коалиции ФРГ. При этом в Берлине также говорили о возможной роли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.