"Мяч на вашей стороне": Новак обозначил позицию России по отношениям с США

Вице-премьер России Александр Новак Фото: REUTERS.

Россия не отворачивалась от США и по-прежнему готова к выстраиванию новых отношений. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью NBC.

"Россия никогда не поворачивалась спиной к Соединенным Штатам. Мы готовы и открыты к этим новым отношениям. Мяч на вашей стороне", - сказал политик на полях ПМЭФ.

Ранее заявил посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном переживают непростой период, схожий с эпохой холодной войны. По его словам, для их восстановления потребуются значительные усилия.

Как писал KP.RU, взаимодействие между Россией и США должно развиваться по принципу "танго нужно танцевать вдвоем". Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что Москва терпелива и ответит взаимностью, когда Вашингтон будет готов к реальному восстановлению отношений.