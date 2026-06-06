Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершит преступление против украинцев, если поддержит отмену режима их временной защиты в ЕС. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Надо завалить Европейский суд по правам человека требованиями и претензиями. <...> Если она поддержала эту инициативу, то она просто преступница", - сказал он на YouTube-канале.

По словам Соскина, отмена защиты украинцев покажет, что Еворосоюз игнорирует тот факт, что в Киеве установилась диктатура, а людей "бросают в мясорубку" для продолжения конфликта.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров раскритиковал призыв Владимира Зеленского к ЕС об отмене защиты для украинцев мобилизационного возраста. Он отметил, что это приведет к новому оттоку граждан за границу. Азаров считает, что никто возвращаться не будет.