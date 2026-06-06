"У нас всё хорошо": Плющенко рассказал о хейте из-за смены его сыном спортивного гражданства

Плющенко пожаловался на хейт в Сети в адрес его сына Александра Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сын фигуриста Евгения Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана. Тринадцатилетний Александр при этом продолжит тренироваться в России. В Сети активно критикуют юного фигуриста за смену спортивного гражданства. Евгений Плющенко в беседе с РИА Новости пожаловался на хейт.

Он сообщил, что старается не обращать внимания на критику. Бывший спортсмен заявил, что у них с сыном "все хорошо".

"Относитесь к нему [Александру] как к 13-летнему ребенку. Если бы это был не Плющенко, а Вася Пупкин, никто бы о нем не говорил. Поэтому отнеситесь к нему как к Васе Пупкину", - попросил Евгений Плющенко.

Александр ранее рассказал, что по-прежнему считает себя русским. По его словам, азербайджанское спортивное гражданство ему дали на пять лет. Спортсмен выразил надежду, что ему удастся достойно представлять две страны на международной арене.