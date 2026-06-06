Китай объявил о начале морской спецоперации: Пекин назвал шаг ответом Японии и Филиппинам по Тайваню

Китай начал спецоперацию в море к востоку от Тайваня. Фото: Wiktor Dabkowski/Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Пекин объявил о начале морской спецоперации по обеспечению соблюдения законодательства на воде. Китайские власти объяснили такой шаг ответом на "одностороннее объявление Японией и Филиппинами о проведении так называемых переговоров по делимитации морских границ" к востоку от Тайваня. Такими данными делится агентство Xinhua.

По его информации, Пекин счел действия Японии и Филиппин нарушением территориального суверенитета КНР. Страна напомнила о своих морских правах и национальных интересах.

Операция, как пишет агентство, направлена на полное осуществление юрисдикции Китая в области морского правоприменения. Кроме того, Пекин намерен обеспечить безопасность морского судоходства и защиту национальных прав.

США ранее планировали передать оружие Тайваню. Однако решение американского лидера Дональда Трампа подверглось сомнениям после его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. К середине мая сообщалось, что президент США еще не знает, как поступить с передачей оружия Тайваню.