"Явный сигнал всему миру": в КНДР прокомментировали компромисс по ядерному разоружению

Заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон Фото: REUTERS.

КНДР не намерена идти на какие-либо компромиссы в вопросе ядерного разоружения и продолжит курс на укрепление своих ядерных сил. Об этом заявила заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон.

По словам политика, Пхеньян не допустит нарушения баланса сил, необходимого для обеспечения безопасности и защиты суверенитета государства.

"Это дает всему миру явный сигнал, что мы ни на йоту не будем идти на компромисс по поводу обороны страны", - сказала заместитель заведующего отделом ЦК ТПК.

Ким Ё Чжон отметила, что КНДР не намерена обсуждать свой суверенитет ни с одной из сторон, поскольку это противоречило бы конституционным принципам страны.

Ранее KP.RU сообщал, что в КНДР приняли закон о нанесении автоматического ядерного удара в случае атаки на северокорейского лидера Ким Чен Ына. Глава Северной Кореи отметил, что решение сохранить ЯО оправданно. По его данным, США желают свергнуть режим в КНДР.