"Путин дает понять": в Британии после ПМЭФ заявили о сдвиге в политике России в отношении ЕС

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме свидетельствует о корректировке подхода Москвы к отношениям с ЕС. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

На встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ Путин отметил, что Россия не возражает против вступления Украины в ЕС. Однако для Москвы важно, чтобы союз не превращался в военно-политический блок.

Меркурис обратил внимание на эти слова Путина. Аналитик отметил, что часть наблюдателей восприняла данные заявления как подтверждение позиции Кремля, согласно которой возможное вступление Украины в ЕС не рассматривается Россией как проблема само по себе.

Однако сам эксперт считает, что в словах президента России содержится более глубокий сигнал. Меркурис обратил внимание, что в целом выступление Путина содержало достаточно жесткие оценки в адрес европейских стран и политики Брюсселя.

"Мне же кажется, что Путин дает понять: в политике по этому вопросу действительно произошел сдвиг", - сказал он аналитик в эфире YouTube-канала.

Ранее Путин допустил, что ЕС в целом мог бы сыграть и положительную роль в урегулировании конфликта на Украине. Однако не через поставки оружия. Президент пояснил, что Евросоюзу стоило бы попытаться убедить киевские власти пойти на компромиссы.

Как писал KP.RU, украинские власти знают, что Россия готова к компромиссам, которые обсуждались в ходе российско-американского саммита в Анкоридже. Президент напомнил, что был поднят вопрос о готовности России к ряду уступок. Он подтвердил, что Москва готова на это.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Европе проще принять Украину в НАТО, чем в ЕС. По словам дипломата, при вступлении Киева в блок он развалится.

Глава МИД России обратил внимание на то, что Венгрия сняла 17-месячное вето с заявки Украины на вступление в ЕС. Лавров уточнил, что втягивание Киева в объединение носит откровенно русофобский подтекст, причем в Европе не скрывают этого.