Профессор Хадсон: Западу нужно найти новый способ существования в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Запад может попытаться компенсировать неудачи на Украине через новые военные действия, однако это лишь ухудшит его положение. Об этом заявил профессор Университета Миссури Майкл Хадсон.

"Конечно, Запад может устроить себе приятный момент победы. <…> Например, разбомбить Гавану или Каракас", - сказал эксперт на YouTube-канале.

При этом Хадсон подчеркнул, что подобные действия, как и любые силовые акции против небольших государств, лишь усилят негативное восприятие Запада в мире.

Профессор отметил, что в случае попыток представить такие шаги как "компенсацию поражения на Украине и в Иране", последствия для западных стран будут исключительно отрицательными.

Ранее KP.RU сообщал, что милитаризация Европы не способствует урегулированию на Украине. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, пока ЕС даже не пытается искать мирные пути решения и только и делает, что эскалирует обстановку.